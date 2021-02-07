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07.02.2021 - 16:47 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

67 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak.

67 akademik personel alınacak

Aydın Üniversitsi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.

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