67 akademik personel alınacak

Aydın Üniversitsi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.
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Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok gizemi! Özel ekip kurulduŞanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolit benzeri metal blok gizemini koruyor. Gelen son dakika haberine göre; kentte heyecana yol açan metal bloğun kimler tarafından yerleştirildiğinin tespitine yönelik özel ekibin kurulduğu bildirildi.