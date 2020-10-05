85,74BİST1.1450.00EURO9.130.44USD7.770.28ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 69 bin yeni milyoner var
    ABONE OL
    05.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    69 bin yeni milyoner var

    Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı.

    69 bin yeni milyoner var

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik  milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı.

    Milyonerlerin toplam mevduatı da ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 283 bin lira oldu.

    Mevduatta artış

    Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458 milyar 500 milyon lira artış kaydetti.

    Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak 262 bin 602’ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi.

    BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852’ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon lira oldu.

    Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 794 bin lira olarak hesaplandı.

     

    Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı! 7 yaralı, 15 koyun öldü

    Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı! 7 yaralı, 15 koyun öldü

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var...

    İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var...

    Sıradaki Haber