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    HaberlerEkonomi Haberleri 7 Ağustos gram altın fiyatları! Son dakika bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?
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    07.08.2020 - 09:08 |

    7 Ağustos gram altın fiyatları! Son dakika bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki hareketlilik gündemde aranan konular arasında yer alıyor. Hafta içinin son gününde saat 09.00'da gram altının alış fiyatı 494,29 iken gram altının satış fiyatı ise 511,07 TL olarak yer aldı. İşte 7 Ağustos altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

    7 Ağustos gram altın fiyatları! Son dakika bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

    Gram altın fiyatında rekor bir artış yaşandı. Gram altın satış fiyatı 511 TL oldu. Altın fiyatlarında olan artış ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altının alış satış fiyatı haberde yer alıyor. İşte 7 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

    7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    Gram Altın Alış Fiyatı:494,29 TL

    Gram Altın Satış Fiyatı:511,07 TL

    Çeyrek Altın Alış Fiyatı:803,20 TL

    Çeyrek Altın Satış Fiyatı:848,40 TL

    Yarım Altın Alış Fiyatı:1.601,50 TL

    Yarım Altın Satış Fiyatı:1.686,50 TL

    Tam Altın Alış Fiyatı:3.208,20 TL

    Tam Altın Satış Fiyatı:3.368,20 TL

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    Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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