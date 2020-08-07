7 Ağustos gram altın fiyatları! Son dakika bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatında rekor bir artış yaşandı. Gram altın satış fiyatı 511 TL oldu. Altın fiyatlarında olan artış ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altının alış satış fiyatı haberde yer alıyor. İşte 7 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış Fiyatı:494,29 TL

Gram Altın Satış Fiyatı:511,07 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı:803,20 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı:848,40 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı:1.601,50 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı:1.686,50 TL

Tam Altın Alış Fiyatı:3.208,20 TL

Tam Altın Satış Fiyatı:3.368,20 TL

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