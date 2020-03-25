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    HaberlerEkonomi Haberleri 7 milyar TL asgari ücret desteği
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    25.03.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    7 milyar TL asgari ücret desteği

    Meclis’te görüşülen torba düzenlemede yer alan 7 milyar TL’ye yakın asgari ücret desteğini içeren düzenlemede Genel Kurul’da kabul edildi. Bu çerçevede işverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

    7 milyar TL asgari ücret desteği
    ÖNDER YILMAZ Ankara

    Düzenlemenin ardından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Gazilere de müjde

    Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi: “Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye’yiz.”

     

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