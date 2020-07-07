7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Temmuz ayında hasta bakım maaşları hangi şehirlerde yatırıldı?

Haziran ayı enflasyon verilerin açıklanmasından sonra emekli ve memur maaşlarına gelecek zam oranı belli oldu. 2020'nin ilk 6 ayında 1460.61 TL olan evde bakım maaşına da zam gerçekleştirilecek. Yeni ayda evde bakım maaşlarının hangi illere yattığı ise merak konusu. İşte 7 Temmuz evde bakım maaşları yatn iller ile ilgili detaylar...

Evde bakım maaşları il il yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri sorgulaması E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile yapılabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.