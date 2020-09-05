730 milyar dolarlık tekno-şok!

Özellikle son aylarda dev teknoloji şirketlerinin hisse senetleriyle rekor seviyeleri gören endeksin, aşağı yönlü beklentiye sahip yatırımcıların hareketiyle sert düştüğü tahmin ediliyor. Buna göre Nasdaq 100’deki kayıp bir ara yüzde 6 ile 730 milyar doları buldu.

Analistler borsalarda önceki gün yaşanan sert düşüşleri şimdilik bir ‘düzeltme’ olarak nitelendiriyor. Son günlerde söz konusu hisseler rekor üstüne rekor kırıyordu. Dolayısıyla bir kâr satışı beklentisi oluşmaya başlamıştı. Rekor kıran diğer borsalar Dow Jones yüzde 2.8, S&P 500 ise yüzde 3.5 düşüş yaşamıştı.

Kayıp devlerden geldi

Aylardır rekor yükseliş hareketleri getiren dev teknoloji şirketleri, bu sefer kaybın nedeni oldu. En büyük değer kaybı Zoom, Apple ve Tesla hisselerinde yaşandı. Yine Microsoft, Google’ın çatı şirketi Alphabet, Amazon ve Facebook da endeksi aşağı çekti.

Mart ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren endekste, Tesla hisselerinde düşüş yüzde 9 olurken, Apple yüzde 8, Microsoft yüzde 6.19, Alphabet yüzde 5.12, Amazon yüzde 4.63, Facebook yüzde 3.76 değer kaybetti.