MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 75 gayrimenkul kiraya veriliyor
ABONE OL
18.01.2021 - 16:29 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

75 gayrimenkul kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriyor.

75 gayrimenkul kiraya veriliyor

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.

Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları da belli oldu.

Detaylar için tıklayınız

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

Sıradaki Haber