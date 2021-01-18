18.01.2021 - 16:29 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
75 gayrimenkul kiraya veriliyor
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriyor.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.
Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları da belli oldu.
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Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.