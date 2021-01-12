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12.01.2021 - 11:02 |

75 itfaiye eri alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak.

75 itfaiye eri alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde atama yoluyla 75 itfaiye eri alınacağı belirtildi.

İlana son başvuru tarihi 19 Şubat olarak açıklandı.

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Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyorMANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.
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