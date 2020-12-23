75 liralık faturayla serbest tüketici olun

Abonelerin elektrik şirketleriyle özel anlaşma yaparak daha ucuza elektrik kullanmasının önünü açan serbest tüketim sınırı 1200 kilovatsaate (kWh) düşürülürken, düzenlemeden yararlanabilecek abone kapsamı genişledi. Yeni düzenlemeye göre, 2021’den itibaren aylık elektrik faturası 75.11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olabilecek.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile, “serbest tüketici limiti” 1200 kWh olarak belirlendi.



2.7 milyon abone daha



Geçen yıl bin 400 kilovatsaat olarak belirlenen serbest tüketici limitinin bin 200 kilovatsaate düşürülmesiyle, elektrik faturasındaki yıllık tüketimi bin 200 kWh ve üzerinde olan tüketici, serbest tüketici niteliğine kavuşacak. 2021’de aylık elektrik faturası 75.11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olabilecek.

Limitin düşürülmesiyle, 2.7 milyon abone daha serbest tüketici niteliğine kavuşmuş olacak ve serbest tüketici olabilecek tüketici sayısı şu anki verilere göre 23.5 milyona çıkacak. Türkiye’de, yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor, ancak önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni limite karşılık gelen teorik piyasa açıklık oranı, yüzde 97.2 olarak hesaplanıyor.

Cayma hakkı var

İkili serbest anlaşmalar, internet ya da telefon üzerinden de yapılabiliyor. Tedarikçiler, ikili anlaşmanın kurulmasından önce tüketicileri bilgilendirmek zorunda. Ön bilgilendirme formunda güvence bedeli, gecikme faizi, ikili anlaşmanın süresi, cayma bedeli/ceza koşuluna dair açık bilgilere açıkça yer verilmesi zorunlu.

Serbest elektrik anlaşmaları süreli (en fazla 3 yıl) ve belirsiz süreli yapılabiliyor. Şirketlerin reklamını yaptığı indirimli elektrik fiyatları, şirketlerin sunmak zorunda olduğu tablo ya da EPDK’nın sitesindeki modül üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenebiliyor. Tüketiciler anlaşmanın yapıldığı ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden bedelsiz cayma hakkına sahip. Tüketicinin taşınması durumunda ikili anlaşma, cayma bedeli veya ceza olmadan feshedilebiliyor.

İndirim oranına dikkat edilmeli

Serbest tüketici niteliği kazanan aboneler, kendi tedarikçisini seçerek ikili anlaşma yoluyla elektrik alabiliyor, daha ucuz fiyata elektrik satın alma imkanı bulabiliyor.



Anlaşma şartlarını taraflar serbestçe belirleyebiliyor. Bir önceki yılda veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketen mesken aboneleri serbest tüketici olma hakkını kullanabiliyor. Aboneler, kullandıkları elektrik miktarını faturalarından takip ederek, serbest tüketim kapsamına girip girmediğini saptayabiliyor.



İkili anlaşmanın sona ermesi halinde ise aboneler, standart tarife üzerinden elektrik satın almaya devam ediyor. Serbest tüketici sözleşmesi imzalarken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Tüketicilerin ödedikleri fiyat; enerji bedeli, dağıtım bedeli ile fon, pay ve vergilerden oluşuyor.



Serbest tüketim anlaşması imzalanırken önerilen indirim oranının; enerji bedeli üzerinden mi, enerji bedeli ve dağıtım bedeli üzerinden mi ya da tümünün üzerinden mi yapıldığına dikkat edilmesi gerekiyor. İndirim ne kadar kalemlerin geneli üzerinden yapılırsa, fiyatlara o kadar yansıyor.