780 milyon TL afet tazminatı

Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak” dedi.



