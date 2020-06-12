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    HaberlerEkonomi Haberleri 780 milyon TL afet tazminatı
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    12.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    780 milyon TL afet tazminatı

    Bakan Pakdemirli, bu yıl afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon 328 bin 685 dekar alanın etkilendiğini belirterek, “Bu afetlerin büyük bölümü mayıs ayı içinde oldu.

    780 milyon TL afet tazminatı

    Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak” dedi.

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