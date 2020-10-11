8 bine yakın kişiye bilişim eğitimi

Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ve bu çerçevede Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile 8 bine yakın kişiye eğitim sunulduğunu belirten Selçuk, “Bu projeyle mesleki eğitim kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul’da, daha sonra Ankara’da bilişim alanında eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.



Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi’nden yararlanmak isteyenlerin ilgili alanlarda lisans veya ön lisans mezunu olması gerektiğini bildiren Selçuk, böylece eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde uygun hedef kitleye verilmesini sağladıklarını belirtti.