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    HaberlerEkonomi Haberleri 8 bine yakın kişiye bilişim eğitimi
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    11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    8 bine yakın kişiye bilişim eğitimi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77’sinin istihdam edildiğini bildirdi. Bakan Selçuk, Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

    8 bine yakın kişiye bilişim eğitimi

    Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ve bu çerçevede Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile 8 bine yakın kişiye eğitim sunulduğunu belirten Selçuk, “Bu projeyle mesleki eğitim kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul’da, daha sonra Ankara’da bilişim alanında eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.

    Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi’nden yararlanmak isteyenlerin ilgili alanlarda lisans veya ön lisans mezunu olması gerektiğini bildiren Selçuk, böylece eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde uygun hedef kitleye verilmesini sağladıklarını belirtti.

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