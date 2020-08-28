8 milyon dolarlık yatırım

7 yıl önce bir start-up şirketi olarak sektöre giren ve şu anda 400’e yakın çalışanı bulunan Lactone, 8 milyon dolarlık ek yatırımla Çorlu - Ergene’deki üretim tesisini 10 kat büyüterek 30 bin metrekarelik alana genişletti. Şirket, ürünlerinin yüzde 98’i Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.



İhracata öncelik

Lactone Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, pazarın hızla büyümesi ve ihtiyaca cevap verilebilmesi için ek yatırım kararı aldıklarını söyledi. ‘Lactone Life’ markasıyla 28 farklı ürünü satışa sunduklarını kaydeden Akat, şunları söyledi:

“Kozmetik ürün grubunda üretimimizin yüzde 98’ini Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da dahil dünyanın dört bir yanına ihraç ederek, Türk markaları içerisinde ilk 10’da yer alıyoruz.”