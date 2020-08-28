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    HaberlerEkonomi Haberleri 8 milyon dolarlık yatırım
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    8 milyon dolarlık yatırım

    Türkiye’de toplam hacmi 26 milyar dolara ulaşan ve bu hacmin büyük bölümü yabancı şirketler tarafından domine edilen kozmetik pazarında 2013 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Lactone, mevcut yatırım miktarını artırma kararı aldı.

    8 milyon dolarlık yatırım

    7 yıl önce bir start-up şirketi olarak sektöre giren ve şu anda 400’e yakın çalışanı bulunan Lactone, 8 milyon dolarlık ek yatırımla Çorlu - Ergene’deki üretim tesisini 10 kat büyüterek 30 bin metrekarelik alana genişletti. Şirket, ürünlerinin yüzde 98’i Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.

    İhracata öncelik

    Lactone Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, pazarın hızla büyümesi ve ihtiyaca cevap verilebilmesi için ek yatırım kararı aldıklarını söyledi. ‘Lactone Life’ markasıyla 28 farklı ürünü satışa sunduklarını kaydeden Akat, şunları söyledi:

    “Kozmetik ürün grubunda üretimimizin yüzde 98’ini Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da dahil dünyanın dört bir yanına ihraç ederek, Türk markaları içerisinde ilk 10’da yer alıyoruz.”

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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