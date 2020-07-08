8 Temmuz canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?

Altın fiyatları yatırımcılar ve hediye alacaklar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yükselmeye devam ediyor. Haftanın 3.gününde altın fiyatlarında yaşanan değişimler merak ediliyor. İşte 8 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tama altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 395,93 alış 396,05 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 640,70 TL alış 649,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.281,40 TL alış 1.297,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.638,00 TL alış 2.651,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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