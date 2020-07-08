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    HaberlerEkonomi Haberleri 8 Temmuz canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?
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    08.07.2020 - 10:32 |

    8 Temmuz canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?

    Altın fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 390 TL barajının üzerinde işlem gören gram altının yanı sıra çeyre, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu. İşte 8 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum...

    8 Temmuz canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?

    Altın fiyatları yatırımcılar ve hediye alacaklar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yükselmeye devam ediyor. Haftanın 3.gününde altın fiyatlarında yaşanan değişimler merak ediliyor. İşte 8 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tama altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın 395,93 alış 396,05 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 640,70 TL alış 649,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.281,40 TL alış 1.297,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın fiyatları 2.638,00 TL alış 2.651,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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    Sahilde davul zurna eşliğinde göbek attılarBursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü.
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