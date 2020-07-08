08.07.2020 - 10:32 |
8 Temmuz canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?
Altın fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 390 TL barajının üzerinde işlem gören gram altının yanı sıra çeyre, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu. İşte 8 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları yatırımcılar ve hediye alacaklar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yükselmeye devam ediyor. Haftanın 3.gününde altın fiyatlarında yaşanan değişimler merak ediliyor. İşte 8 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tama altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 395,93 alış 396,05 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 640,70 TL alış 649,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.281,40 TL alış 1.297,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatları 2.638,00 TL alış 2.651,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor