8 yılda 35 bin engelli devlet memuru oldu

Bu kapsamda 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibarıyla on katına çıkarak 57 bin 408’e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95’lik bir doluluğa ulaşmış oldu” dedi. Selçuk, “2020 yılı kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bugüne kadar 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik” dedi.