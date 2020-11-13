81 ilde ihracat seferberliği

Ruhsar Pekcan şöyle konuştu:



“Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesine geçerek üreticilerimizle yan yana, el birliğiyle onları ihracata hazırlıyacağız. Bu projemiz firmaya özel olarak hazırlanacak. Firmaya özel danışmanlık hizmeti vereceğiz. Her firmanın ihtiyacını tek tek ortaya koyarak sürekli bir etkileşim içerisinde ihracatçı olmalarını sağlayacağız. Belirlenen rehberler, 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde firmalarımız ile etkileşim halinde olacaklar ve firmalarımız ile ihracatın kapılarını birlikte açacaklar.”



5 pilot il seçildi

Bu kadar kapsamlı bir programı uygulamak için 5 pilot il belirlediklerini ifade eden Pekcan şu bilgileri verdi:



“Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun’dan başlıyoruz ama hedefimiz 81 ile bu programı taşımak. Bu 5 ilimizde kapasite raporuna haiz 6 bin 882 firmamız mevcut. Bunların içinden 2 bin 773 firmamızın ihracat potansiyeli olduğunu tespit ettik. Programı daha geniş bir kitleye yaymadan önce mümkün olan en iyi yapıya kavuşturmak amacıyla 5 ilde uygulamalarımızı sürdüreceğiz ve 5’inci ayın sonundaki değerlendirmelerimizle bu 40 ilde... Daha sonra şu anda biz 70 ilin çalışmasını da esasen hazırladık. Sonra 70, sonra da 81 ilde en başarılı program tasarımını ortaya koymuş olacağız.”



TEK TEK ANALİZ



Programın temellerini başarılı bir şekilde attıktan sonra paydaşlarla birlikte tüm Türkiye’yi kapsama alanına alacaklarını aktaran Pekcan şöyle devam etti:

“40 ilimizde kapasite raporu olan 16 bin 570 firmamız mevcut ve bunların arasında 7 bin 277 firmanın ihracat yapma potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadığını tespit ettik. Şu an itibarıyla çalışmanın ikinci aşamasında 70 il için potansiyel ihracatçı pozisyonunda olan 11 bin 444 firmamızı tespit ettik. Analizlerini de tamamlamış bulunuyoruz. 81 il için de analizlerimizi süratle tamamlayacağız.”



2019’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren 403 bin firmanın sadece yüzde 8.7’sinin ihracat yaptığını aktararak, oranının düşük olmasının kendilerini detaylı çalışma yapmaya ittiğini dile getiren Pekcan, “Ekim ayında ihracatçı sayımız geçen seneye göre yüzde 5.8 artışla 43 bini aştı” dedi.