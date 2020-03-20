81 ile genelge gönderilmişti! Pazarlarda corona önlemleri başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alınıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanda bu kapsamda ambalajsız satılan yaş meyve ve sebzelerin hijyenik koşullarda satılması için kısıtlama getirildiğini açıkladı. Alınan tedbir kapsamında vatandaşların kendi elleriyle ürünleri seçerek almasının böylelikle önüne geçilecek. Bahçelievler Belediye ekipleri de bu açıklamayı vatandaşlara ve satıcılara anlatmak için ilçede kurulan pazara çıktı.

AKAY : HALKIMIZ BİZE DESTEK OLUYOR

Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda Komisyonunda görevli Veteriner Hekim Ayhan Akay, ekipler olarak pazarlarda vatandaşları uyardıklarını söyledi. Vatandaşların da kendilerine destek olduğunu belirten Akay, Bugün itibariyle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan açıklamalarıyla koronavirüs tedbirleri hakkında geçici bir önlem bu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında teması önlemek için seçerek meyve sebze alımı yapılmayacak. Market, manav gibi yerlerde ambalajsız ürünlerin kesinlikle seçerek alınması durdurulmuştur. Esnafımız eldivenle seçerek halkımıza satacaktır. Bizlerde bu kararı duyar duymaz belediye olarak ekiplerimizi oluşturduk. Halk pazarlarımıza şu andan itibaren çıkarak halkımızı uyarıyoruz. Teması şu anda geçici olarak durdurduk. Halkımızda bize bu konuda destek veriyor. En kısa zamanda bu günleri atlatacağız dedi.

KABUL : PAZARA OLUMSUZ YANSIYOR

Pazarda çalışan Burak Kabul, seç al döneminin bitmesinin pazara olumsuz yansıyacağını belirtti. Bu durumun halk sağlığı için olması gerektiğini ifade eden Kabul, Bu daha iyi oldu bizim için de, halkımız için de. Maskemizi eldivenlerimizi takıyoruz. Müşterilerin elinde ne olduğunu bilemiyoruz. Ürünleri kendi elimizle vereceğiz. Ama müşterinin güvenini sağlamak için istediği yerden vermeye çalışıyoruz. Pazara biraz olumsuz yansıyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle olması daha iyi. Müşteriler ve halkımızın sağlığı için böyle olması daha iyi şeklinde konuştu.

Pazar çalışanlarından Şemsettin Acaroğlu ise, kadınlarla seç al konusunda sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti. Uygulamanın pazardaki talebi etkilemeyeceği belirten Acaroğlu, Bayanlarla sorunumuz olacak. Bayanların kabul edip etmeyeceğini bilmek zor. Bayanlarla uğraşacağız. İstemiyorum, geri bırak, değiştir diyecek. Sıkıntı çekeceğiz. Pazardaki talebi etkilemez. Ama sürekli sıkıntı yaşayacağız dedi.

EFENDİOĞLU : GEÇ KALINMIŞ BİR UYGULAMA

Pazar müşterilerinden Hasan Cevahir Efendioğlu ise, uygulamayı beğendiğini söyledi. Geç kalınmış bir tedbir olduğunu da sözlerine ekleyen Efendioğlu, Uygulama güzel. Vatandaşlar biraz daha bilinçli şekilde bu uygulamaya katılırsa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu uygulamayı onaylıyorum. Geç kalınmış bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Ben biraz önce kabak alacaktım almadım. Adamın elinde eldiven yoktu. Çıplak elle kabak doğruyordu. Vatandaşların hepsi benim gibi duyarlı olsa düzelme olur dedi.