83 milyonu aştık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2018’de binde 14.7 iken 2019’da binde 13.9’a geriledi.

Açık ara şampiyon!

İstanbul’un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18.66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Nüfusumuz yaşlanıyor

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32.4’e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31.4’ten 31.7’ye, kadınlarda ise 32.7’den 33.1’e yükseldi.

Sinop’un 40.8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il oldu. 20.1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olarak belirlendi.

Çalışan 100 kişi 34.1 çocuk ve 13.4 yaşlıya bakıyor

Çalışma çağı olan 15 - 64 yaş grubu nüfusun oranı, 2007’de yüzde 66.5 iken 2019’da yüzde 67.8’e yükseldi. Çocuk yaş grubu 0 - 14 yaş nüfus yüzde 26.4’ten yüzde 23.1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaş nüfusun oranı yüzde 7.1’den yüzde 9.1’e yükseldi.

Ekonomik olarak aktif birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34.5’ten, yüzde 34.1’e gerilerken, çalışan kişi başı yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 12.9’dan yüzde 13.4’e yükseldi. Yani çalışma çağındaki 100 kişi, 34.1 çocuğa ve 13.4 yaşlıya baktı.

Kilometrekareye 108 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul oldu. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olarak belirlendi.

Yabancı nüfus 1 milyon arttı

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler var.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.