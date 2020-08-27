27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
85 bin ton domates alacak
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, domates üreticisinin yanında olduklarını belirterek, “Salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık” dedi.
Üreticilerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Poyraz, piyasada salçalık domates fiyatlarının üretici açısından bu yıl düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerinden taviz vermedikleri dile getirdi. Poyraz, “Domates üreticimizin yanındayız. Verdiğimiz fiyatlar piyasada sözleşmeli domates üretimi yapan diğer firmaların fiyatlarının üzerinde gerçekleşmiştir” dedi.