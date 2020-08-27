85 bin ton domates alacak

Üreticilerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Poyraz, piyasada salçalık domates fiyatlarının üretici açısından bu yıl düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerinden taviz vermedikleri dile getirdi. Poyraz, “Domates üreticimizin yanındayız. Verdiğimiz fiyatlar piyasada sözleşmeli domates üretimi yapan diğer firmaların fiyatlarının üzerinde gerçekleşmiştir” dedi.