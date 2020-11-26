9.6 milyon haneye elektrik sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de rüzgar enerjisi kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla 8 bin 330 megavata ulaştığını belirterek, “Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 9’u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17.5’i rüzgar enerjisinden oluştu. Bu santrallerle 9.6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk” dedi.



‘Taşları oynatırız’



Dönmez, kongrede yaptığı konuşmada, dünyada 650 bin megavat rüzgar kurulu gücü bulunduğunu, gelecek 30 yıl içinde yapılacak yatırımlarla bu alanda 4 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşacağını ifade ederek şunları söyledi:



“Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa’da 7’nci, dünyada 12’nci sıradayız ancak yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğinden kuşkum yok. Türkiye’nin rüzgarı, enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte.”