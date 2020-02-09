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    HaberlerEkonomi Haberleri 9.6 milyon konut DASK güvencesinde
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    09.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    9.6 milyon konut DASK güvencesinde

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye’de DASK kapsamına giren yaklaşık 17 milyon konut olduğunu bildirerek, “Bunun şu anda 9.6 milyonu sigortalı.

    9.6 milyon konut DASK güvencesinde

    Genel sigortalılık oranımız yüzde 54’lerde. Geldiğimiz aşamaya bakacak olursak bu iyi bir oran” dedi.

    Güler, DASK’ın 2000’de kurulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

    “Toplam 20 yıllık birikmiş önemli bir rezerve sahip. Bu fonun yanı sıra sigortacılık uygulamaları kullanılarak önemli bir hasar ödeme kapasitesi satın alıyoruz. Bu bir reasürans programı ve bu program dünya çapında bilinen, tüm finansal firmaların, şirketlerin, bu alanda şirketlerin, firmaların takip ettiği bir program. Buradan aldığımız kapasiteyle birikmiş fonu da rezervi de dikkate aldığımızda DASK, şu anda hali hazırda 24 milyar lira ödeme kapasitesine sahip. Son dönemde gerçekleşen bu hasarlar dolayısıyla DASK olarak biz ciddi bir mali sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Biz mali tarafına bakmıyoruz. Vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde nasıl bu ödemeleri gerçekleştirebiliriz, bu süreçleri nasıl hızlandırabiliriz esas odaklandığımız noktalar burası.”

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