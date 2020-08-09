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    HaberlerEkonomi Haberleri 9 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek,gram,tam altın fiyatları...
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    09.08.2020 - 11:47 |

    9 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek,gram,tam altın fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında düşüş hareketliliği görülmeye başlandı. Uzmanlar yatırım amacıyla altına yönelenlere uyarılarda bulundu. 'Hızlı yükselişin ardından ibre tersine dönebilir zarar etme ihtimallerini göz önünde bulundurmak gerekir...' Gram altın fiyatı 9 Ağustos tarihinde 476 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 805 liradan satışa sunuluyor.

    9 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek,gram,tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadardan işlem görüyor. Yatırımcılar altında yaşanan hızlı yükselişi fırsata çevirmeye çalışırken uzmanlar temkinli gidilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatlarında son durum değerlendirmesi.

    8 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Altının gram fiyatı alış:476,90 TL satış:477,15  TL

    Tam altın fiyatı alış:  3.247,84 TL satış: 3.331,34 TL

    Yarım altın fiyatı alış: 1.569,79  satış:1.611,46 TL

    Çeyrek altın fiyatı alış:787,36 satış:805,73

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL EKRAN İÇİN TIKLAYINIZ

    ALTIN SPEKÜLASYONA AÇIK

    Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. "Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor” diyor.

     

    Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılarFatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.
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