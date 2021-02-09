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09.02.2021 - 17:00 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

9 işçi alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak.

9 işçi alımı yapılacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

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