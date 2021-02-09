MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, Milli Piyango sıralı tam liste
ABONE OL
09.02.2021 - 18:55 |

9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, Milli Piyango sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar açıklandı. 9 Şubat Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı ise 4 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango nasıl oynanır?

9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, Milli Piyango sıralı tam liste

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden efsane şans oyunu Milli Piyango'da 9 Şubat çekilişi tamamlandı. Bugünkü çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 4 milyon TL idi. Millipiyangoonline'da yer alan çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan rakamlar '170247' oldu. İşte, 9 Şubat Milli Piyango sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda bugünkü çekiliş saat 15.30'da yapıldı. Milli Piyango çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. İşte kazanan numaralar:

4.000.000 TL kazanan numaralar

170247

100.000 TL kazanan numaralar

333418

Amorti

1 - 8

20 bin TL kazanan numaralar

460770 - 470972

10 bin TL kazanan numaralar

020710 - 036031 - 036645 - 080949 - 095551

339166 - 342688 - 360794 - 445022 - 591734

5 bin TL kazanan numaralar

041313 - 078962 - 140602 - 367909 - 431826

439159 - 457594 - 498433 - 527799 - 569436

2 bin TL kazanan numaralar

016964 - 077651 - 225814 - 298496 - 328952

425170 - 471707 - 567023 - 583747 - 594394

1000 TL kazanan numaralar

01761 - 21844 - 37036 - 44809

51717 - 53730 - 60094 - 72960

73045 - 80080

240 TL kazanan numaralar

1698 - 2477 - 2892 - 4184 - 4696

6529 - 7202 - 8377 - 8521 - 9051

120 TL kazanan numaralar

019 -196 - 367 - 402 - 449 - 616 - 656 - 699

80 TL kazanan numaralar

00 - 02 - 10 - 37 - 64 - 88

Teselli ikramiyesi

070247 - 100247 - 110247 - 120247 - 130247

140247 - 150247 - 160247 - 170047 - 170147

170207 - 170217 - 170227 - 170237 - 170240

170241 - 170242 - 170243 - 170244 - 170245

170246 - 170248 - 170249 - 170257 - 170267

170277 - 170287 - 170297 - 170347 - 170447

170547 - 170647 - 170747 - 170847 - 170947

171247 - 172247 - 173247 - 174247 - 175247

176247 - 177247 - 178247 - 179247 - 180247

190247 - 270247 - 370247 - 470247 - 570247

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango gezici ve sabit bayilerden alınabildiği gibi www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

Sıradaki Haber