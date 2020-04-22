9034 Vergi Kodu Nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Ödenir?

9034 vergi koduna ait pek çok detay bulunur. Bu vergi kodunun aynı zamanda ödeme günü de yılda iki kere olmak üzere yapılmaktadır. Ülkemizde vergi kodları gelir dairesi başkanlığı tarafından belirlenir. Her vergi türünün kendine ait bir kodu bulunur.



9034 Vergi Kodu Nedir?



9034 vergi kodu motorlu taşıtlar vergi türünün kod numarasıdır. Her vergi türünün kendine özgü bir kodu bulunur. Motorlu taşıtlar vergisinin kodu da 9034 olarak belirlenmiştir.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Ödenir?



Motorlu taşıtlar vergisi e-devlet üzerinden ödenmektedir. Ayrıca ATM'ler üzerinden de yine motorlu taşıtlar vergisi ödenebilir. Motorlu taşıtlar vergisi internet üzerinden ve gişe üzerinden iki farklı şekilde ödenebilmektedir. Ayrıca mevcut kredi kartınız aracılığı ile de yine ödeme yapabilirsiniz.