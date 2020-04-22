9047 Vergi Kodu Nedir? Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi Nereye Ödenir?

Vergi türleri kişilere, iş hayatına ve mal varlığına göre değişmektedir. Vergi türlerini birbirinden ayırmak için de vergi türleri için vergi kodları belirlenmiştir. Vergi kodları sayesinde ödenen vergi türü kolaylıkla belirlenir ve o vergi kodu ile ödeme yapılır.



9047 Vergi Kodu Nedir?



9047 vergi kodunun açılımı tek başına alınabilen damga vergisidir. Tek başına alınabilen damga vergisi için ödeme yapacak kişiler 9047 kodu üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirirler. Bu vergi türü kişi ve kurumlardan yapılan işlemler karşılığında alınan damga vergilerini kapsar.



Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi Nereye Ödenir?



Tek başına alınabilen damga vergisi ödemesi için öncelikle vergi dairelerine başvuru yapılabilir. Vergi daireleri bu vergi türünü 9047 kodu ile gerçekleştirir. Ayrıca vatandaşlar dilerse İnteraktif Vergi Dairesi ssayesinde de ödeme işlemlerini yapabilirler. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde kredi kartı ile banka kartı kullanılmaktadır.