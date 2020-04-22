9085 Vergi Kodu Nedir? Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

9085 vergi kodu da vergi türlerinden birisidir. Bu kod trafik cezalarını kapsayan bir koddur. Ödenen trafik cezaları bu vergi kodu kapsamına alınır ve bu kapsam altında gösterilir.



9085 Vergi Kodu Nedir?



9085 vergi kodu trafik cezaları sebebiyle cezai işleme tabii tutulan kişilerden alınan vergidir. Bu vergi türünde trafik cezasını ödeyen kişilerden belirli oranda vergi tahsil edilir. Eğer bir trafik cezası ödeyecekseniz ödemiş olduğunuz trafik cezası içerisindeki vergi kısmı 9085 vergi kodu adı altında değerlendirilir.



Trafik Cezaları Nereye Ödenir?



Trafik cezalarını ödemek için farklı ödeme noktaları vardır. Öncelikle kendi adınıza ya da aracınıza yazılan trafik cezalarını;

- vergi dairelerine,

- PTT şubelerine,

- Banka şubelerine ödeyebilirsiniz. Bankaların online şubelerinden ve cep şubelerinden de kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.



Trafik Cezalarında İndirim



Trafik cezalarında erken ödemeye giderseniz %25 oranında bir indirim elde edersiniz. Bu indirim için öncelikle trafik cezasının kesildiği günden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekir.