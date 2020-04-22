22.04.2020 - 17:02 |
9155 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti Nereye Ödenir?
Her verginin ayrı bir kodu bulunuyor. Bu kodlar vergilerin detayları hakkında bizlere bilgi verir. Vergi kodları devlet vergi dairesi tarafından özel olarak belirlenmiştir. Bir vergi için tek bir kod belirlenmiştir. Bu vergi kodları ile birlikte vergilerin günü de belirlenmiş olur. Ülkemizde belirlenen bir vergi kodu da 9155'dir. Peki, 9155 vergi kodu nedir? Karayolları geçiş ücreti nereye ödenir? Sizler için tüm sorulara detaylı cevaplar hazırladık.
9155 kodu özel olarak düzenlenmiş bir vergi kodudur. Bu vergi kodları ile birlikte özel olarak düzenlenmiş detayları da görüntüleyebilmektesiniz.
9155 Vergi Kodu Nedir?
9155 kodu karayolları geçiş ücreti olarak belirtilmiştir. Karayolları geçiş ücreti vergisi her yıl düzenlenmekte olan bir vergidir. Karayolları geçiş ücreti olarak kısaca 9155 vergi kodu düzenlenmiştir.
Karayolları Geçiş Ücreti Nereye Ödenir?
Karayolları geçiş ücreti vergi dairelerinde ödenmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de karayolları geçiş ücreti online bir şekilde ödenmektedir. Online bir şekilde ödeyebilmek için kredi kartı veya banka kartı gereklidir. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de karayolları geçiş ücreti ATM üzerinden de ödenmektedir.