9155 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti Nereye Ödenir?

9155 kodu özel olarak düzenlenmiş bir vergi kodudur. Bu vergi kodları ile birlikte özel olarak düzenlenmiş detayları da görüntüleyebilmektesiniz.



9155 Vergi Kodu Nedir?



9155 kodu karayolları geçiş ücreti olarak belirtilmiştir. Karayolları geçiş ücreti vergisi her yıl düzenlenmekte olan bir vergidir. Karayolları geçiş ücreti olarak kısaca 9155 vergi kodu düzenlenmiştir.



Karayolları Geçiş Ücreti Nereye Ödenir?



Karayolları geçiş ücreti vergi dairelerinde ödenmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de karayolları geçiş ücreti online bir şekilde ödenmektedir. Online bir şekilde ödeyebilmek için kredi kartı veya banka kartı gereklidir. Ayrıca anlaşmalı bankalar üzerinden de karayolları geçiş ücreti ATM üzerinden de ödenmektedir.