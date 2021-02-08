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08.02.2021 - 07:00 |

92 milyon güvenli internet mesajı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla “İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!” içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek, farkındalık yönünde Güvenli İnternet Günü’ne katkı sağlanacağını belirtti.

92 milyon güvenli internet mesajı...

 

9-10 Şubat’ta Güvenli İnternet Hizmeti günü etkinlikleri yapılacağını belirten Sayan, 2011’de toplumun internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla oluşturulan ve zararlı içerikleri filtreleyen Güvenli İnternet Hizmeti’nin verilmeye başlandığını ve www.guvenlinet.org.tr portalının açıldığını hatırlattı.

Güvenli İnternet Hizmeti’nin “aile” ve “çocuk” olmak üzere 2 profil şeklinde sunulduğunu ifade eden Sayan, çocuk profilinin internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağladığını, aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık  Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı sitelerin filtrelendiğini belirtti.

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