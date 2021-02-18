9302 Vergi Kodu Nedir? Karayolları Geçiş Ücreti/idari Para Cezası 2021 ne kadar, nereye Ödenir?

Vergi ücretleri, işlem ile ilgisi bulunan devlet kurumları tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda 9302 kodlu vergi zamlarına da Karayolları Genel Müdürlüğü karar vermektedir.



9302 Vergi Kodu Nedir?



9302 vergi kodu, araç ile geçilen otoyol ve köprüler için ödenen geçiş bedelini temsil etmektedir. Kullanılan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri ise aşağıdaki gibi birbirinden farklılık göstermektedir.

KGM Anadolu Otoyolu: 30 TL

İzmir Çeşme Otoyolu: 4,50 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir: 256,30 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 11,15 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 61,80 TL



Karayolları Geçiş Ücreti/ İdari Para Cezası Nereye Ödenir?



Otoyol ve Köprü ücretleri OGS (Otomatik Geçiş Sistemi ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kullanılarak yapılmaktadır. Bu kapsamda önceden alınan ve para aktarılan OGS ve HGS ile araçlara elektronik özellikli bir cihaz yerleştirilmektedir. Herhangi bir otoyol ve köprü kullanılacak durumda bu cihazlara para yüklenmesi gerekmektedir. Bakiye olmadan yapılan geçişlerde araç sahiplerine cezalı geçiş işlemi uygulanmaktadır. Gününde ödenmeyen geçiş ücretine ise 4 katı kadar ceza işlenmektedir.

Karayolları Geçiş Ücreti/ İdari Para Cezası ne kadar? 2021

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara

2.698 TL.

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, Sürücülere 1.339 TL.

Karayollarının belirli kesimlerinde ve zorunluluk olması halinde, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine 314 TL