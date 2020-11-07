95 milyon euro’luk non-woven yatırımı

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAV Elyaf Fabrikası için 95 milyon euro’luk yatırım yapıldığını ve 140 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Fabrikada yılda 36 bin ton non-woven (dokumasız) kumaş üretileceği bilgisini veren Varank şöyle devam etti:



“Bu kumaşlar maske, tulum, önlük, bebek bezi ve hasta bezi gibi ürünlerin temel girdisi. Yani salgınla birlikte stratejik hale gelmiş temel bir üründen bahsediyoruz. Sadece bu fabrikamız, 56 ülkeye ulaşıp, yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Türkiye Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da, non-woven kumaş üretiminde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor.”



Güçlü büyüme



Türkiye’nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden pozitif ayrıştığının altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Oldukça zorlu geçen nisanın ardından, hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Reel sektör, her türlü şoka karşı dayanıklılığını gösterdi, yüz akımız oldu. Halihazırda büyümenin öncü göstergeleri gayet olumlu bir seyre sahip. Üretim çarkları, salgın öncesi döneme göre bile daha hızlı. Üçüncü çeyrekte güçlü büyüme göstereceğiz. Kasım, aralıkta da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz.”