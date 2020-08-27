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    HaberlerEkonomi Haberleri AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
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    27.08.2020 - 14:43 | | AA

    AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor.

    AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde eksi 7 ile yüzde eksi 15 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 3,8, en yüksek yüzde 0,5 oldu.

    Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü. 

      Gaziantep'te 'midye katmer'e yoğun ilgiGAZİANTEPLİ katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti. Yaycı, Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
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