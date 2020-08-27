AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde eksi 7 ile yüzde eksi 15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 3,8, en yüksek yüzde 0,5 oldu.
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.
Gaziantep'te 'midye katmer'e yoğun ilgiGAZİANTEPLİ katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti. Yaycı, Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.