BİST105.808-3,46EURO6,971,31USD6,110,36ALTIN328,870,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
    ABONE OL
    09.03.2020 - 10:48 | | AA

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mart Çarşamba günü açıklanacak Ocak 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 sonu cari işlemler açığı beklentileri 7,8 milyar dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.

    Cari işlemler dengesi, Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar olmuştu.

    Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunan polisi sığınmacıyı kaynar suyla yaraladı!

    Yunan polisi sığınmacıyı kaynar suyla yaraladı!

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber