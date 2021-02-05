AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Şubat Cuma günü açıklanacak Aralık 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın aralık ayında 3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin, aralık ayına ilişkin cari açık beklentileri 2,8 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari işlemler hesabının 39 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini tahmin ediyor. Ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari açığın 37,8 milyar dolar-41,3 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 24,2 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 11,4 milyar dolar ile 39,7 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar olmuştu.