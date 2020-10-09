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    09.10.2020 - 15:36 | | AA

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor.

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Ekim Salı günü açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,7 artış yönünde oldu.

    Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,4 azalış ile yüzde 11,5 artış aralığında yer aldı.

    Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

    Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,9 azalış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise temmuzda yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 artış göstermişti. 

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