AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.
Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.