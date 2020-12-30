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30.12.2020 - 15:01 | | AA

AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. 

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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