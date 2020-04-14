AB bütçesinde Kovid-19 artışı

AB Konseyi, Kovid-19 krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar avro kaynak aktarıldı.

Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için 300 milyon avro tahsis edildi.

Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon avro ayrıldı.

Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için Yunanistan'a 350 milyon avro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon avro kaynak sağlandı.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar avro, harcamalar ise 155,2 milyar avro seviyesine çıkartıldı.