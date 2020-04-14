BİST97.6081,25EURO7,440,80USD6,790,30ALTIN375,750,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB bütçesinde Kovid-19 artışı
    ABONE OL
    14.04.2020 - 14:56 | | AA

    AB bütçesinde Kovid-19 artışı

    Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar avroluk artışa gitti.

    AB bütçesinde Kovid-19 artışı

    AB Konseyi, Kovid-19 krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

    Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar avro kaynak aktarıldı.

    Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için 300 milyon avro tahsis edildi.

    Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon avro ayrıldı.

    Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için Yunanistan'a 350 milyon avro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon avro kaynak sağlandı.

    Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar avro, harcamalar ise 155,2 milyar avro seviyesine çıkartıldı. 

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek toplu taşımada yaşanan sorunları ve piyasada merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde satılan tansiyon, şeker ve ateş ölçer cihazların sağlığımıza olumsuz yöndeki etkilerinin neler olduğunu ele aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

    Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

    Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

    Sıradaki Haber