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    HaberlerEkonomi Haberleri AB, corona virüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
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    20.03.2020 - 22:43 | | AA

    AB, corona virüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların askıya alınmasını teklif etti.

    AB, corona virüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor

     

    AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkilerine hızlı müdahale edilebilmesi için AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesinin yürürlüğe sokulması sürecinin başlatıldığı bildirdi.

    İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor.

    AB Konseyinin onayıyla yürürlüğe girecek madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.

    AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

    Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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