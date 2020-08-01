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    01.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    AB ekonomisi yüzde 11.9 küçüldü

    Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9 küçüldü.

    AB ekonomisi yüzde 11.9 küçüldü

    Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

    AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9, 2019’un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14.4’lük düşüş gösterdi.

    İspanya yüzde 18.5

    GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 18.5, Fransa’da yüzde 13.8, İtalya’da yüzde 12.4, Almanya’da yüzde 10.1, Belçika’da yüzde 12.2, Avusturya’da yüzde 10.7, Portekiz’de yüzde 14.1 oranında geriledi. Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.

    Öte yandan, birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3.6, AB de yüzde 3.2 küçülmüştü.

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