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    HaberlerEkonomi Haberleri AB, kamu destek kurallarını yumuşattı
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    20.03.2020 - 15:35 | | AA

    AB, kamu destek kurallarını yumuşattı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu desteklemeleri sağlamalarını kolaylaştırdı.

    AB, kamu destek kurallarını yumuşattı

    AB Komisyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak üzere kamu desteklemelerine yönelik yeni uygulama başlatıldığını bildirdi.

    Buna göre, üye ülkeler şirketlerin acil likidite ihtiyaçlarını karşılamak için şirket başına 800 bin avroya kadar hibe sağlayabilecek.

    AB ülkeleri, şirketlerin bankalardan aldığı krediler için devlet garantileri verebilecek. Ülkeler, şirketlere uygun faiz oranlı kredi imkanı sunabilecek.

    Kamu yardımlarını ekonomiye yönlendiren bankalar için ilgili ülke ilave koruyucu önlemler alabilecek. İhtiyaç duyan ülkeler, kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı uygulayabilecek.

    AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında bulunuyor.

    AB ülkeleri, normal şartlarda kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. 

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.
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