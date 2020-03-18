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    18.03.2020 - 14:17 | | AA

    AB, ocakta dış ticaret açığı verdi

    Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticaret açığı, ocak ayında yaklaşık 2,5 milyar avro oldu.

    AB, ocakta dış ticaret açığı verdi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

    Buna göre, AB, ocak ayında yaklaşık 166,5 milyar avroluk ihracat, 169 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken, yaklaşık 2,5 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

    Avro Bölgesi'nde ise ocak ayında ihracat 184 milyar avro, ithalat 182,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi'nde ocak ayında 1,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

    Eurostat verilerine göre, Türkiye, ocakta AB'ye 5,9 milyar avroluk ihracat yaptı. AB'den 5,9 milyar avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ocakta AB ile ticarette denge sağladı. 

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