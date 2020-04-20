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    HaberlerEkonomi Haberleri AB, şubatta dış ticaret fazlası verdi
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    20.04.2020 - 12:56 | | AA

    AB, şubatta dış ticaret fazlası verdi

    Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticaret fazlası, şubat ayında yaklaşık 22,4 milyar avro oldu.

    AB, şubatta dış ticaret fazlası verdi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

    Buna göre, AB, şubat ayında yaklaşık 170,7 milyar avroluk ihracat, 148,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken, yaklaşık 22,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

    Avro Bölgesi'nde ise şubat ayında ihracat 189,3 milyar avro, ithalat 166,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi'nde şubat ayında 23 milyar avroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

    Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 31,4 milyar avro ile ABD, 25,3 milyar avro ile İngiltere, 14,5 milyar avro ile Çin, 12,3 milyar avro ile İsviçre, 7,1 milyar avro ile Rusya ve 6 milyar avro ile Türkiye oldu.

    AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 25,9 milyar avro ile Çin, 19,1 milyar avro ile ABD, 16,2 milyar avro ile İngiltere, 10,5 milyar avro ile Rusya, 9,9 milyar avro ile İsviçre, 5,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

    Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor. 

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