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    22.07.2020 - 18:25 |

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Mesleki Yeterlilik Kurumuna ziyaret

    Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ziyaret etti.

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Mesleki Yeterlilik Kurumuna ziyaret

    MYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Berger'e eşi Marilena Georgıadou-Berger ile Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı da eşlik etti.

    Ziyarette, MYK Başkanı Adem Ceylan, MYK'nin faaliyetleri, sektörel iş birlikleri, eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve AB ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

    MYK'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ise eğitim ve iş piyasasının ilişkisinin güçlendirilmesi açısından MYK'nin kilit bir işlev yürüttüğü vurguladı.

    Berger, MYK'ye AB tarafından sağlanan desteklerin çarpan etkisinin yüksek olduğunu, bunları akıllı destekler olarak ifade ettiğini ve devamının sağlanmasının gerektiğini ifade etti.

    MYK daire başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, geçmişte yapılan faaliyetler ve gelecek dönemlerde yapılacak iş birlikleri, uygulanabilecek projeler ve olası iş birliklerine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

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