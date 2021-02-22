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22.02.2021 - 15:15 | | AA

AB vergi kara listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden Barbados'u çıkarttı, Dominika'yı ekledi.

AB vergi kara listesini güncelledi

AB Konseyi, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı. Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Barbados "kısmen uyumlu" davrandığı gerekçesiyle son listeden çıkartıldı.

Dominika ise vergi alanındaki sorunlarını çözmediği gerekçesiyle kara listeye eklendi. Böylece, AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Dominika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.

Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren "gri liste" de güncellendi. Fas, Namibya ve Saint Lucia taahhütlerini yerine getirdikleri için gri listeden çıkarıldı. Jamaika ise söz konusu listeye eklendi.

Gri listede yer alan Avustralya ve Ürdün'e vergi reformlarının değerlendirilmesi süreci devam ettiği için uzatma verildi. Maldivler'e de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ilgili anlaşmasını onay sürecini tamamlaması için 4 ay ek süre tanındı.

Türkiye'den de 30 Haziran tarihine kadar AB üyesi ülkelerle vergi alanında otomatik bilgi paylaşımını etkin hale getirmesi talep edildi.

Böylece, söz konusu gri listede, Avustralya, Barbados, Botsvana, Esvatini, Jamaika, Ürdün, Maldivler, Tayland ve Türkiye'ye yer aldı.

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde "vergi standartlarına uygun davrandıkları" varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkelerinin listede yer almaması ise dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
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