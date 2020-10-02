ABD, BAE ve İsrail arasında enerji alanında ortak strateji anlaşması

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Altyapı ve Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "daha fazla yenilik ve refaha yol açacak enerji alanında ortak bir strateji geliştirme" konusunda ortak bildiri yayımladı.

BAE, ABD ve İsrail'in enerji alanında somut sonuçlar veren pratik adımlara odaklanmanın önemini kabul ettiğine işaret edilen bildiride, Washington, Abu Dabi ve Tel Aviv'in "yenilenebilir enerji, enerjinin verimliliği, petrol, doğal gaz kaynakları ve tuzdan arındırma teknolojileri gibi alanlarda daha çok koordinasyon sağlamaya teşvik etme konusunda anlaştığı aktarıldı.

Bildiride, söz konusu üç ülkenin dinamik ekonomilerinin, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için dünyada öncü olan araştırma ve geliştirmelerden yararlanmak istediği kaydedildi.

Ülkelerin çok taraflı toplantılar yoluyla işbirliği olanaklarını geliştirmede kararlı olduğu vurgulanan bildiride, bunu uluslararası yatırımı güçlendirmek ve yeni enerji teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve hızla benimsenmesi amacıyla finans kuruluşları ve özel sektör ile koordineli olarak gerçekleştireceklerine işaret edildi.

Bildiride, üç ülkenin "Filistin halkının karşı karşıya olduğu enerji sorunlarına enerji kaynaklarını, teknolojileri ve altyapıyı geliştirerek çözümler bulmaya çalıştıkları" da belirtildi.

İsrail, 23 Eylül'de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılması teklifinde bulunmuştu.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.