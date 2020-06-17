BİST111.4530.46EURO7.720.13USD6.84-0.03ALTIN379.70-0.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD banka kârları sert geriledi
    ABONE OL
    17.06.2020 - 10:49 | | Reuters

    ABD banka kârları sert geriledi

    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, ABD'de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hisseden bankaların kârları 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %69.6 düşüşle 18.5 milyar dolara geriledi.

    ABD banka kârları sert geriledi

    FDIC yaptığı açıklamada, "kötüleşen ekonomik faaliyetin" bankaların geri dönmeyen kredileri aktiflerinden silmesi ve gelecekteki zararlara karşı korunmak için milyarlarca dolar ayırmasına neden olduğunu bildirdi.

    Bankaların yarısından fazlası kârlarında düşüş bildirirken, %7.3'ü ise kâr etmedi. Salgının ekonominin büyük bölümünün şalterini indirmesinden bu yana bankacılık sektörüne yönelik ilk hükümet araştırması olan rapora göre, bankaların gelecekteki olası kredi zararları için ayırdıkları karşılıklar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %280 artarak 38.8 milyar dolar oldu. Vadesinde ödenmemiş/gecikmiş kredi miktarı, yaklaşık %15 arttı.

    Aksaklıklara rağmen, FDIC Başkanı Jelena McWilliams, bankaların ekonomik gerilemede müşterilere etkili bir şekilde hizmet verebildiğini ve "ekonomi için bir güç kaynağı" olduğunu söyledi. McWilliams gazetecilere yaptığı açıklamada, "FDIC bir krizden doğdu ve şimdi kendimizi benzeri görülmemiş bir dönemin ortasında buluyoruz" dedi.

    Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekiyor!

    Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekiyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    81 ilde zorunlu olacak mı? Uzmanlar...

    81 ilde zorunlu olacak mı? Uzmanlar...

    Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması

    Son dakika... AFAD'dan Bingöl depremi açıklaması

    Sıradaki Haber