BİST110.0220.44EURO7.660.06USD6.780.50ALTIN366.56-1.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD duyurdu! Çin'e sınırlı izin verilecek
    ABONE OL
    05.06.2020 - 20:49 | | AA

    ABD duyurdu! Çin'e sınırlı izin verilecek

    ABD, Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarına "sınırlı" izin verecek.

    ABD duyurdu! Çin'e sınırlı izin verilecek

    ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarına sınırlı olarak izin vereceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınmasına yönelik kararda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

    Çin yönetiminin, ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine seferlerin askıya alınmasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC), dün ABD hava yolu şirketlerinin haftada bir uçuş gerçekleştirmesine izin verdiği aktarıldı.

    Açıklamada, Çin'in bu kararı üzerine bakanlığın uçuşları askıya alma kararında düzenlemeye gittiği ve Çin hava yolu şirketlerine ABD'ye haftalık 2 sefer düzenleme hakkı tanıdığı kaydedildi.

    ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Haziran'da Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını duyurmuştu.

      Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Ay tutulması bu akşam saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Çilek ayı nedir, ay tutulması nasıl izlenir?

      Ay tutulması bu akşam saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Çilek ayı nedir, ay tutulması nasıl izlenir?

      Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

      Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

      53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

      53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

      Son dakika... Corona virüste son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte son durum...

      Son dakika... Corona virüste son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte son durum...

      Sıradaki Haber