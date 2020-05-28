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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
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    28.05.2020 - 15:46 |

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

    ABD'de GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daraldı. Ekonomistler ise ekonominin yüzde 4,8 küçülmesini bekliyorlardı.

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

    İlk çeyrekte motorlu araçlar hariç tutulduğunda ekonomideki küçülme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

    Tüketici harcamalarının yüzde 6,8 azaldığı ilk çeyrekte, işletme yatırımlarında düşüş yüzde 7,9 oldu.

    2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.

    İşte Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşaması ve içiSağlık Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.
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