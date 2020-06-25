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    25.06.2020 - 16:31 | | AA

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

    ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.

    Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Revizyona gidilmeyen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

    Nisan ayında yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti.

    Üçüncü kez güncellenen veride, yabancıların sabit yatırımlarına ilişkin veride yapılan yukarı yönlü revizyon, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları ve ihracat verilerindeki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.

    Son dakika! Van'da deprem! İşte 5.4 büyüklüğündeki depremin görüntüleri...Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Valisi tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından yapılan açıklamaya göre depremin üssünün Özalp ilçesi olduğu belirtildi ve herhangi hasar olmadığına değinildi. Van depremi ile ilgili açıklamaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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