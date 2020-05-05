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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak
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    05.05.2020 - 09:47 | | İHA

    ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

    ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinici çeyreğinde salgının etkisiyle 2,9 trilyon dolar borçlanacağını duyurdu.

    ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

    ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

      Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
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