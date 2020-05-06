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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD Hazinesi'nden 20 yıl vadeli tahvil ihracı
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    06.05.2020 - 18:48 | | AA

    ABD Hazinesi'nden 20 yıl vadeli tahvil ihracı

    ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının etkisiyle artan borçlanma ihtiyacını karşılayabilmek için 20 yıl vadeli tahvil ihalesine çıkacağını duyurdu.

    ABD Hazinesi'nden 20 yıl vadeli tahvil ihracı

     

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

    Açıklamada, 11 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Mayıs'ta 32 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Mayıs'ta 22 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

    Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle Hazine'nin borçlanma ihtiyacının önemli ölçüde arttığı vurgulanan açıklamada, 20 yıl vadeli tahvil ihracına da başlanacağı ifade edildi. Açıklamada, 20 yıl vadeli tahvil ihracında ilk tutarın 20 milyar dolar olacağı ve ihalenin 20 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

    ABD Hazine Bakanlığı, hafta başında, Kovid-19 salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını bildirmişti.

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